RMC SPORT - Cerruti: "Mancini dovrà motivare l'esclusione di Belotti"

Nel Live Show di RMC Sport per parlare dei temi di giornata è intervenuto il giornalista e opinionista Alberto Cerruti.

"La vittoria del Cagliari sulla Fiorentina? I viola hanno giocato una bruttissima partita, nonostante il bellissimo gol di Chiesa. Credo che i viola stiano, anche inconsciamente, pensando alla semifinale di Coppa Italia. Questo è un rischio enorme, perché fare risultato a Bergamo è tutt'altro che semplice".

I convocati di Mancini? "Trovo assurdo chiamare 29 giocatori così come non capisco come sia possibile tenere fuori Belotti con un gruppo così ampio. Il giocatore del Toro è forte fisicamente, è tornato a segnare e credo che Mancini debba spiegare la sua esclusione.

I sorteggi di Champions ed Europa League? E' andata sicuramente peggio al Napoli. L'Ajax per la Juve è un avversario giovane, arrivato ai quarti per aver affrontato un Real in crisi. Vedo una Juventus favorita per il passaggio in semifinale.

L'eliminazione dell'Inter in Europa League? Spalletti il prossimo anno non sarà l'allenatore dell'Inter. Non credo che la gara di ieri sia stata decisiva. Ad inizio stagione in molti vedevano nei nerazzurri l'anti Juventus ma i fatti hanno dimostrato molto altro".

Il caso Icardi? Neanche i diretti interessati sanno come andrà a finire. Figuriamoci noi. La sosta sarà un'occasione per parlare con calma, ma il tempo passa e la situazione non migliore. Per il bene dell'Inter e dei suoi tifosi mi auguro si arrivi ad un compromesso che permetta il ritorno in campo di Icardi.

Il derby di Milano? Mi auguro non finisca con un brutto pareggio perché il segno x può andare bene sia al Milan che all'Inter. Vedremo se il Milan rischierà per sfruttare il momento negativo dell'Inter nonostante viva una fase di calo fisico.

Torino o Atalanta favorita per l'Europa? Dico Torino. Sono una squadra in crescita, Belotti è tornato al gol e l'Atalanta può essere distratta dalla grande possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia.