RMC SPORT - Cerruti: "Mancini riserva di Ancelotti. Balotelli un azzardo"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a RMC Sport Live Show ha parlato così di Mancini e non solo: “Il problema del calcio italiano non è l’allenatore ma i giocatori, non ci sono più grandi campioni. Mancini non farà miracoli ed è una lussuosa riserva di Ancelotti. Gli faccio un grosso in bocca al lupo ma non sarà facile perché in campo non va lui”.

Balotelli ora può tornare in Nazionale?

“Mancini ha lanciato Balotelli nell’Inter, poi però al Manchester City i due hanno avuto un grosso scontro. Balotelli ha perso tante occasioni e se gli si concedesse un’altra possibilità sarebbe forse un azzardo. Non capisco perché Balotelli dovrebbe superare Immobile e Belotti che hanno dimostrato di essere grandi attaccanti. Io non lo chiamerei”.

L'ambizione di Mancini è quella di vincere o l'Europeo o il Mondiale. Cosa si deve fare per tornare competitivi?

"Secondo me bisogna fare un passo alla volta, è come se una squadra neopromossa dicesse di voler vincere il campionato. Negli ultimi due mondiali l'Italia è uscita al primo turno e non possiamo pensare che cambiando allenatore si possa puntare a vincere da subito. Ci vuole tanta pazienza. Ventura non è l'unico responsabile del brutto momento del calcio italiano".