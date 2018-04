RMC SPORT - Cerruti: "Milan niente Champions, deve guardarsi dietro"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport Live Show ha parlato di tante tematiche a partire dal derby di Roma in programma domenica: "Il vantaggio di Immobile ha illuso la Lazio che si è rilassata. I biancocelesti arrivano male a questo derby perché le sconfitte generano pessimismo e inoltre la Roma ha usufruito di due giorni in più di riposo. Giallorossi lanciatissimi adesso".

La Roma ha pescato il Liverpool in Champions League, forse è la meno complicata ma è anche una grande annata per loro?

"Sulla carta sembra la squadra meno forte, in realtà è l'avversario più affascinante e pericoloso. C'è una speranza di poter cancellare la finale persa nell'84 ma è anche pericolosa perché il Liverpool in questa Champions non ha mai perso. Hanno trovato il miglior Salah di sempre e la Roma dovrà stare molto attenta. Il vantaggio dei giallorossi è di giocare il ritorno in casa, proprio come contro il Barcellona. Per me la Roma ha il 51% di possibilità di farcela".

La mossa tattica di Di Francesco di stravolgere lo schema ha avuto riscontri straordinari. La Roma proseguirà con questo modulo?

"Può essere che Di Francesco confermi il modulo ma tutto dipende dall'interpretazione dei giocatori. Ho sempre considerato Eusebio un grande allenatore perché non è rigido e sa cambiare la sua Roma. E' uno che non si accontenta e questo è importantissimo in una piazza come quella di Roma. Il segreto di questa squadra è proprio il tecnico".

Che Juve ritroveremo in campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League?

"Sarà arrabbiatissima ma questo sentimento dev'essere incanalato nella giusta misura. Non si può perdere la testa come ha fatto Buffon. L'ultima partita persa dalla Juve in campionato è proprio contro la Sampdoria all'andata. La Juventus deve recuperare anche tante energie e non basterà la rabbia per avere la meglio. I bianconeri devono vincere perché se non arrivano tre punti e il Napoli vince il campionato diventa complicatissimo per la Juve".

Per il Milan contro il Napoli sarà l'ultima spiaggia per rimanere agganciati al treno Champions League?

"Il Milan per me non può arrivare in Champions, le occasioni per arrivarci sono finite e ora si devono guardare le spalle perché la Fiorentina è solo due punti sotto. Se il Milan pareggiasse contro il Napoli sarebbe già un buon risultato".

Cosa pensi di Cagliari-Udinese, due squadre che non vivono un bel momento...

"Non sarà decisiva per gli allenatori e sarebbe sbagliato il contrario. Non avrebbe senso cambiare nuovamente tecnico. L'Udinese sta meglio perché ha quattro punti in più, ma sono due squadre che hanno deluso. L'Udinese ha esonerato un ottimo allenatore come Delneri pensando che fosse lui la causa di tutti i mali".

E' tornato a parlare l'ex ct Ventura. Come tempismo si poteva risparmiare ciò che ha detto?

"Credo che voglia tornare ad allenare al più presto quindi cerca di difendere ciò che ha fatto in Nazionale ma lui rimarrà per tutta la vita il tecnico che non è stato capace di portare l'Italia ai Mondiali".