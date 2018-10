RMC SPORT - Cerruti: "Milan sopravvalutato. Champions, Juve favorita"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, ha parlato all'interno del Live Show durante il secondo tempo di Marsiglia-Lazio: "Serie B? Mi arrendo perché sono riusciti a complicare tutto. Una volta era tutto più chiaro mentre adesso c'è tanta confusione anche tra gli addetti ai lavori. Anche noi giornalisti siamo in difficoltà perché non sappiamo che succede".

Milan, in Europa arriva un'altra sconfitta. E' notte fonda?

"Oggi più che mai Gattuso fa tenerezza al di là dei suoi errori. Mi sembra il comandante di una nave alla deriva. Non è lui il principale male del Milan. Quella rossonera è una squadra sopravvalutata. Chiunque dovesse arrivare al posto di Gattuso potrebbe avere i suoi stessi problemi".

Con Genoa e Sampdoria Gattuso si gioca la panchina?

"Ne avevamo già parlato un mese e fa e ripeto che quando un allenatore è in pericolo e ci sono tante voci insistenti prima o poi viene cambiato. Al Milan c'è stato un cambio di dirigenti e Leonardo e Maldini hanno trovato Gattuso non scelto da loro ma dalla proprietà precedente. Non mi stupirei quindi se Gattuso venisse esonerato".

Champions, qual è il tuo podio delle squadre che ti hanno convinto di più?

"La Juventus sta rispettando il pronostico e non ha subito gol. Questa è una squadra matura e tutti oggi considerano la Juve la squadra favorita per vincere la Coppa. Cristiano Ronaldo è la ciliegina sulla torta e ha dato qualcosa in più ad una Juve che è cresciuta tanto in questi anni. Tanti meriti vanno ad Allegri che è sempre capace di trovare la formula vincente".