RMC SPORT - Cerruti: "Nazionale, inaccettabile lasciare a casa Belotti"

Alberto Cerruti, opinionista e giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei temi di questa giornata di campionato e non solo.

Su Mourinho

"Quando le squadre vincono, da qualcosa in più, se le squadre perdono, da qualcosa di meno. Sarà determinante la partita con la Juventus. Se dovesse andare male, i problemi aumenteranno".

Sulle convocazioni in Nazionale

"Da Mancini mi aspetto di tutto, non è l’uomo ideale per guidare la Nazionale. Non si possono continuamente cambiare i giocatori. Se non batti la Polonia, praticamente retrocede nella Nations League. Non è come i Lego, inaccettabile poi la non convocazione di Belotti. Non capisco poi la convocazione di Giovinco, vuole stupire come sempre Mancini. Non ha capito che sta allenando la Nazionale e non un club".

Su Giovinco

"Nessuno si aspettava la sua convocazione. E’ andato a giocare in un altro calcio e non capisco la sua convocazione in questo momento. Allora dovremmo chiamare anche Pellè. Si fida di filmati? Di sicuro non l’ha visto".

Sull’inchiesta di stupro che coinvolge Ronaldo

"Il tweet della Juventus? Ha il dovere e diritto di difenderlo, è un patrimonio tecnico della società. Ma un conto è il giocatore. Un conto la vita privata. Qualsiasi altro club avrebbe difeso il giocatore, il professionista".

Sulla Lazio

"Milinkovic Savic? Non vale più 100 milioni, ammesso che ne valesse in estate. Non è il giocatore dello scorso anno, ma non sono sue le responsabilità del tracollo della squadra. A livello nervoso ha pagato il ko nel derby. Vedremo cosa accadrà, perché abbiamo visto che è successo alla Roma in pochi giorni. Per me la Lazio può insidiare i primi quattro posti. Ho fiducia in Inzaghi".

Su Napoli-Sassuolo

"E’ uno dei tanti esami che dovrà sostenere il Napoli. Il rischio è quello di pagare l’euforia della vittoria contro il Liverpool. Si deve confermare contro un Sassuolo che sta giocando bene".