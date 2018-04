RMC SPORT - Cerruti: "Roma errore vendere Salah per comprare Schick"

Alberto Cerruti, de La Gazzetta dello Sport, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Non credo che Berlusconi potrà ricomprare il Milan".

Cosa pensi della sconfitta della Roma contro il Liverpool?

"Sono onesto, non pensavo che la Roma potesse ribaltare il risultato contro il Barcellona ma questa impresa è ancora più difficile perché il Liverpool si è dimostrato nettamente superiore. Credo che stavolta la Roma non ce la possa fare. E' stato messo sotto accusa Di Francesco per la difesa a tre ma sono i giocatori che fanno la differenza. Il Liverpool si è dimostrato superiore per qualità e ritmo. Hanno dato una lezione alla Roma".

Salah, la Fiorentina lo ha rilanciato, la Roma lo ha fatto conoscere e al Liverpool si è consacrato?

"La Roma ha fatto un grave errore a vendere Salah perché è un giocatore unico e questi calciatori non vanno venduti. Spendere gli stessi soldi per comprare Schick è stato un rischio? Sono d'accordo. Perché si è venduto Salah per acquistare con gli stessi soldi Schick? Non ha tanto senso a livello economico".

Inter-Juventus sabato poi Fiorentina-Napoli domenica. Scricchiola qualcosa in casa Juve?

"C'è la paura di perdere lo scudetto perché la Juve ha sprecato due match point con Crotone e Napoli. Ma i bianconeri hanno grande forza mentale per potersi riprendere e vincere il campionato. Dalla parte del Napoli invece ci sono giocatori non abituati a reggere certe pressioni e la gara di Firenze non è assolutamente facile anche per la troppa euforia".