RMC SPORT - Cerruti: "Scaroni e il Milan? Contano i risultati non le parole"

Ospite del 'Live Show' di RMC Sport, l'opinionista Alberto Cerruti ha commentato i temi più caldi del momento.

"La scomparsa di Maria Sensi? Quella dei Sensi è stata una delle famiglie più vicine al mondo del calcio che ricordo. Sia con il padre Franco che con la figlia Rosella. Adesso siamo arrivati a rimpiangerle viste la qualità delle proprietà straniere.

Napoli-Fiorentina? I viola hanno sempre vinto e la formazione di Ancelotti invece arriva dopo la sconfitta di Marassi. Per gli azzurri poi questo match arriva prima del debutto in Champions contro la Stella Rossa. Se non dovessero arrivare i tre punti domani l'ambiente potrebbe diventare complicato da gestire.

Le parole di Scaroni sul futuro del Milan? Non sarà un percorso facile perché il Milan ha un grande passato e un presente pieno di punti interrogativi. La solidità econimica non basta per tornare ad essere vincente. Le promesse a settembre contano poco. Quello che conta è il risultato a maggio.

L'Inter contro il Parma? Mi aspetto un Inter carica così come dicevo prima del Napoli. C'è il dubbio su Icardi, ma non credo che Keita possa fare il centravanti e lo ha dimostrato. Mi chiedo perché non ci sia una terza punta in organico. Keita è un cerotto, ma non è la soluzione ideale.

Chiesa e la Nazionale? Per me deve giocare titolare in Nazionale perché anche se gioca male è il calciatore con le migliori qualità. In più contro il Portogallo Mancini lo ha schierato in una posizione non sua".