RMC SPORT - Cerruti: "Sorpreso dalla personalità della Roma"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo dell’andata della semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma: “La Roma è partita molto bene, sta giocando con grande sicurezza. Non deve andare all’assalto del Liverpool perché non può concedere spazi agli attaccanti dei reds che sono molto veloci. I giallorossi devono andare avanti così cercando di colpire quando ne avranno l’occasione”.

Sino ad ora comunque è la Roma a gestire il possesso palla, segno di personalità?

“E’ una Roma molto sicura che non ha avuto paura di Anfield dimostrando personalità, la grande impresa con il Barcellona ha dato convinzione. La squadra di Di Francesco deve continuare a giocare così e la traversa di Kolarov dimostra la personalità della Roma. E' una piacevole sorpresa vedere i giallorossi con questo atteggiamento”.

Ancelotti sarà il nuovo ct della Nazionale?

“Sarei molto sorpreso se Ancelotti accettasse questo incarico perché lui sperava ancora di allenare quotidianamente. Forse siccome non è stato chiamato dall’Arsenal ha cambiato idea, ma ripeto, sarei molto sorpreso e da solo Ancelotti non potrebbe comunque fare miracoli. Servono grandi giocatori, grandi campioni e in Italia non ce ne sono in questo momento”.