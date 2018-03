RMC SPORT - Cerruti su Di Biagio: "Era meglio il silenzio stampa"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato così: "Mi dispiace per Di Biagio perché le sue parole in conferenza stampa lo allontanano dalla panchina del futuro. Sarebbe stato un silenzio stampa perché Di Biagio non si rende conto della situazione generale. Lui deve semplicemente guidare in maniera dignitosa la Nazionale in queste quattro occasioni. Buffon? Non so quanto possa servire la sua presenza. Cosa può dare di più alla Nazionale? Avrei preferito vedere Donnarumma o Perin in porta".

Nemmeno la mancata qualificazione al Mondiale è servita per guardare i problemi del calcio?

"Mi sembra proprio di no e mi spiace dirlo non se ne rende conto neanche Di Biagio. Ha fatto bene Malagò a prendere in mano la situazione ma ci vorrà tanto tempo per sistemare le cose. Dobbiamo ripartire da giocatori buoni, possibilmente campioni, e dovrà essere bravo il prossimo commissario tecnico a selezionare i giocatori giusti".

Hanno fatto discutere le convocazioni di Di Biagio, che ne pensi?

"Penso che lui voglia garantirsi un futuro sulla panchina della Nazionale e vuole mettere in campo i giocatori più esperti per fare risultato e lanciarsi il suo futuro. Ma sbaglia perché lui deve pensare al futuro della Nazionale e non al suo. Sarebbe stato meglio lanciare tanti giovani e mandare in campo una formazione giovane senza niente da perdere. Francamente trovo queste scelte incomprensibili".

Oggi ha fatto discutere lo spregio al muro dell'Inter. E' durato davvero pochissimo il momento di pace nel calcio?

“Purtroppo sì e non me ne sorprendo. Quando ho saputo di quanto successo ieri a Scandicci ho pensato che qualcuno di quei ragazzi che ha lanciato sassi al ragazzo dell'Empoli era presente ai funerali di Astori. Siamo ad un livello molto basso".