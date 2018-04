RMC SPORT - Cerruti: "Wenger all'Arsenal poteva fare di più"

Alberto Cerruti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' e opinionista di RMC Sport ha commentato l'addio di Arsene Wenger all'Arsenal dopo 22 anni: Poteva fare di più? Sinceramente si. Io nel 2006 ho assistito alla finale con il Barcellona, vinsero gli spagnoli e da allora l'Arsenal non è più arrivato in una finale di Champions e non è più stato a grandi livelli. Faccio i complimenti agli inglesi che hanno difeso Wenger, gran signore, però sinceramente credo che i risultati non siano stati pari alle attese di questa squadra e della grandissima tifoseria dei Gunners".