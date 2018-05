RMC SPORT - Cesarano: “Hamsik, il suo addio non sarebbe tradimento”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, Rino Cesarano - storica firma del giornalismo napoletano e del Corriere dello Sport - ha parlato della situazione che coinvolge Marek Hamsik dopo aver parlato di un possibile addio al Napoli (Clicca qui per leggere l'intervista integrale) . “Non mi aspettavo le sue dichiarazioni, però il ragazzo va verso il finale di carriera. Ha dato tanto e ha ricevuto tanto dal Napoli, è normale che possa valutare un addio viste le cifre offerte dalla Cina. Non sarebbe un tradimento. Forse ha saputo delle offerte soltanto negli ultimi giorni, altrimenti l'avrebbe detto prima così congedarsi dai tifosi in modo diverso. Invece ci sono state ovazioni solo per Reina e Maggio, sicuri partenti. Resta l'amarezza di tutti, perché Hamsik era considerata una vera bandiera anche se è poi normale valutare grosse cifre. Sarebbe una perdita più morale che tecnica, perché alle sue spalle c'è Zielinski che ha grosse potenzialità. Se dovesse essere titolare, al termine della prossima stagione il valore del polacco sarà altissimo. È un calciatore interessante, davvero molto forte”, ha detto Cesarano.