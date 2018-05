RMC SPORT - Cesarano: “Napoli-Rui Patricio, affare in dirittura d'arrivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere Carlo Ancelotti ad accomodarsi sulla panchina del Napoli nella prossima stagione, qualora Maurizio Sarri dovesse salutare la piazza partenopea. A commentare le ultime vicende di casa azzurra ci ha pensato Rino Cesarano, storica firma del giornalismo napoletano e del Corriere dello Sport. Intervenuto attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il collega ha dichiarato: “Il Napoli da un lato spera di sciogliere in fretta il nodo dell'allenatore, dall'altro lato sta provando a tirare le reti sul fronte portieri. Procede il programma di tamponamento delle pedine che andranno via, Reina è già del Milan e il Napoli è forte su Rui Patricio. C'è l'ok del calciatore, la trattativa con lo Sporting è in dirittura d'arrivo ma non è chiusa. Per la panchina è questione di ore, credo che il legame tra Sarri e il Napoli sia talmente sottile che le speranze sono ridotte al lumicino. Servirebbe uno shock, ma all'allenatore e non al club, per andare avanti insieme. Il tecnico ha il contratto fino la 2020, deve convincersi ad andare avanti in un progetto che credo non sia concluso. Anche con 3-4 cessioni, il Napoli ha le potenzialità economiche per individuare e prelevare calciatori in grado di tenere la squadra competitiva a livelli altissimi”.

Il Napoli, però, è fortemente interessato ad Ancelotti. “E' stata sondata la disponibilità dell'allenatore, ma non ancora con l'offerta di contratto. La stessa proposta è stata fatta a un altro paio di tecnici, tra cui Fonseca dello Shakhtar. Il club ucraino ha però raddoppiato l'ingaggio al portoghese, era il profilo che piaceva a De Laurentiis per la sua filosofia di gioco ma anche per il suo carattere, ideale per la piazza azzurra. Piace anche Inzaghi. Se dovesse delinearsi l'addio definitivo a Sarri, sempre con un club disposto a versare nelle casse di De Laurentiis la cifra stabilita dalla clausola rescissoria, il Napoli si fionderebbe su un nuovo allenatore. Il club azzurro ha bloccato qualche tecnico per precauzione, altrimenti sarebbe rimasto spiazzato. Sarri, soltanto negli ultimi giorni, ha fatto capire di avere perplessità a onorare il contratto sottoscritto. La situazione è imbarazzante, nessuno se l'aspettava dopo una dichiarazione d'amore così forte da parte del pubblico”.

Ti aspettavi le parole di Hamsik su un possibile addio? “No, però va verso il finale di carriera. Ha dato tanto e ha ricevuto tanto dal Napoli, è normale che possa valutare un addio viste le cifre offerte dalla Cina. Non sarebbe un tradimento. Forse ha saputo delle offerte soltanto negli ultimi giorni, altrimenti l'avrebbe detto prima così congedarsi dai tifosi in modo diverso. Invece ci sono state ovazioni solo per Reina e Maggio, sicuri partenti. Resta l'amarezza di tutti, perché Hamsik era considerata una vera bandiera anche se è poi normale valutare grosse cifre. Sarebbe una perdita più morale che tecnica, perché alle sue spalle c'è Zielinski che ha grosse potenzialità. Se dovesse essere titolare, al termine della prossima stagione il valore del polacco sarà altissimo. È un calciatore interessante, davvero molto forte”.