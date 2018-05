RMC SPORT - Cesarano: “Sarri, questione di ore. Napoli non è spiazzato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, Rino Cesarano - storica firma del giornalismo napoletano e del Corriere dello Sport - ha parlato della situazione che coinvolge il Napoli e il tecnico Maurizio Sarri, con Carlo Ancelotti sullo sfondo (Clicca qui per leggere l'intervista integrale) . “Per la panchina è questione di ore, credo che il legame tra Sarri e il Napoli sia talmente sottile che le speranze sono ridotte al lumicino. Servirebbe uno shock, ma all'allenatore e non al club, per andare avanti insieme. Il tecnico ha il contratto fino la 2020, deve convincersi ad andare avanti in un progetto che credo non sia concluso. Anche con 3-4 cessioni, il Napoli ha le potenzialità economiche per individuare e prelevare calciatori in grado di tenere la squadra competitiva a livelli altissimi”, ha detto Cesarano.

Il Napoli, però, è fortemente interessato ad Ancelotti. “E' stata sondata la disponibilità dell'allenatore, ma non ancora con l'offerta di contratto. La stessa proposta è stata fatta a un altro paio di tecnici, tra cui Fonseca dello Shakhtar. Il club ucraino ha però raddoppiato l'ingaggio al portoghese, era il profilo che piaceva a De Laurentiis per la sua filosofia di gioco ma anche per il suo carattere, ideale per la piazza azzurra. Piace anche Inzaghi. Se dovesse delinearsi l'addio definitivo a Sarri, sempre con un club disposto a versare nelle casse di De Laurentiis la cifra stabilita dalla clausola rescissoria, il Napoli si fionderebbe su un nuovo allenatore. Il club azzurro ha bloccato qualche tecnico per precauzione, altrimenti sarebbe rimasto spiazzato. Sarri, soltanto negli ultimi giorni, ha fatto capire di avere perplessità a onorare il contratto sottoscritto. La situazione è imbarazzante, nessuno se l'aspettava dopo una dichiarazione d'amore così forte da parte del pubblico”.