RMC SPORT - Chievo, Rigoni: "Sconfitta che brucia il doppio, c'è amarezza"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Il centrocampista del Chievo Nicola Rigoni ha commentato così ai microfoni di RMC Sport la sconfitta di oggi col Napoli: "Brucia tanto, perché eravamo a qualche minuto da un risultato importante in chiave salvezza, su un campo difficilissimo. Perdere così, nel recupero, brucia il doppio. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo, ci siamo difesi bene e siamo ripartiti quando ce n'era la possibilità. Non so cosa ci succeda nei minuti finali, siamo davvero dispiaciuti. Dobbiamo voltare subito pagina, consapevoli di aver fatto una buona prova. Ci aspettano scontri diretti e vogliamo farci trovare pronti. Napoli? E' una squadra organizzata, con un centrocampo forte. Noi ultimamente siamo passati al 4-4-2 e siamo più solidi, questa è la strada giusta secondo me. Per il resto decide il mister come farci giocare".