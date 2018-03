RMC SPORT - Chievo, Stepinski: "Oggi gol inutile, conta solo la sconfitta"

Fonte: Dal nostro inviato a San Siro, Antonio Vitiello

L'attaccante del Chievo Mariusz StepinskI, autore del momentaneo 1-1 oggi, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta col Milan: "Ho segnato ma non ci penso perché non è stato importante. Non abbiamo fatto punti, non portiamo niente a casa e conta quello. Ci serve vincere le prossime. Milan diverso? Sono state due gare differenti. All'andata dopo il primo tempo eravamo già sotto, mentre oggi eravamo davanti. Dispiace per il risultato finale".