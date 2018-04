RMC SPORT - Chivu: "Roma giustamente in semifinale di Champions"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente allo UEFA Match for Solidarity a Ginevra, l'ex difensore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "È bello tornare in campo in una partita che rappresenta tanto. La Roma in Champions? Una squadra che arriva davanti a Chelsea e Atletico nel girone e che batte lo Shakhtar, oltre a eliminare il Barcellona ha dimostrato di poter essere giustamente in semifinale. Dopo una sconfitta 4-1 a Barcellona era quasi impossibile e anche la Juve per poco non ha ribaltato lo 0-3 di Torino, questo significa che al calcio italiano manca poco per poter tornare a essere quello di un tempo. Lotta Champions in Serie A? Spero vadano Inter e Roma".