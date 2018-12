RMC SPORT - Cinquini: "Lazio, a 100mln avrei venduto Milinkovic-Savic"

© foto di Federico De Luca

Lo storico dirigente Oreste Cinquini ha parlato a RMC Sport soffermandosi con particolare attenzione sulla situazione di Milinkovic-Savic: "Quanto pesa scendere in campo sapendo che si può cambiare maglia? Sinceramente incide tanto perché il calciatore gioca con il pensiero di dover cambiare tutto. Porto l’esempio di Milinkovic-Savic, non ha disimparato a giocare ma in estate è stato al centro del mercato e questo può averlo disturbato. Il giocatore deve ancora ritrovarsi dopo un’estate così. Personalmente se ci fosse stata un'offerta da 100 milioni di euro io avrei venduto Milinkovic-Savic. Alla Lazio manca l'apporto determinante proprio del serbo che aveva fatto la differenza in passato. A Lotito, però, va dato atto che ha risanato la società".