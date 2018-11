RMC SPORT - Cois: "Italia, Mancini ha messo le basi per tornare a vincere"

© foto di Andrea Pasquinucci

L'ex centrocampista di Torino e Fiorentina, Sandro Cois, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Barella è uno dei giovani più forti e di prospettiva, sa fare sia la fase difensiva che offensiva, può dare molto. A livello tecnico la Nazionale ne ha di elementi forti in mezzo, come Jorginho e Verratti, bravissimi a costruire. Per me è un centrocampo forte".

Sulle convocazioni di Mancini

"Ha messo le basi per tornare a vincere. Si arriva da una bella partita, ora serve dare continuità. Continua a convocare giovani interessanti, ha coraggio e lo ha dimostrato negli anni. Speriamo di riconquistare quello che è sempre stata la Nazionale Italiana".