RMC SPORT - Colantuono: "Frosinone-Palermo? Si è ribaltato il pronostico"

In esclusiva ai microfoni di Maracanà nel pomeriggio di RMC Sport, l'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato di mercato e attualità. Queste le sue parole:

Mercato Roma?

"Ci sono pochi portieri come Alisson, ma se arriverà una cifra irrinunciabile credo che la Roma lo cederà. Nainggolan? Credo sia una cosa ormai fatta, che verrà ufficializzata a luglio".

Serie B?

"Alla vigilia si pensava che il Frosinone avesse un piccolo vantaggio. Ora la situazione si è capovolta: dico che il Palermo ha un 51% di possibilità in più di vincere i playoff. Il Frosinone ha un grande potenziale, hanno superato molte difficoltà e ora sono arrivati in finale. Affrontano il Palermo che è una squadra mostruosa, ci sta di perdere la prima partita, ma i ciociari continuano ad avere le loro chance: sono partite che si giocano sui nervi. Temo le ripercussioni a livello mentale visto l'esito dell'andata, con la partita persa in pochi minuti".

Le squadre della Serie B dovrebbero puntare più sulla velocità?

"Il Cittadella ha provato a giocare a ritmi diversi quest'anno, ma sono filosofie calcistiche: non è detto che basti. Il Frosinone ha vinto perchè aveva un tasso qualitattivo che non c'entrava nulla con questo campionato. La Serie B è un campionato particolare, serve gente che corre ma è comunque necessaria la qualità".



Juventus?

"È fondamentale il ricambio generazionale ma rimarrà comunque la squadra da battere. Sono convinto che la Roma tra qualche anno potrà diventare la nuova Juventus".