RMC SPORT - Colomba: "Bologna-Milan, un punto che va accettato"

© foto di Federico De Luca

Franco Colomba, ex allenatore anche del Bologna, a RMC Sport Live Show ha parlato così dopo il pareggio dei rossoblu contro il Milan: "Il pareggio scontenta di fronte alla possibilità dei tre punti ma è un pareggio che accontenta perché quando si attraversano momenti difficili anche un punto può risultare utile sia per il morale sia per la classifica. Questo punto va accettato per quello che è e nessuna delle due riusciva a dare di più".

La classifica del Bologna rispecchia le difficoltà della squadra di Inzaghi?

"Con qualche gol in più il Bologna sarebbe certamente più in alto in classifica. Credo sia questo il problema principale del Bologna in questo momento. Segnando poco si fa fatica a vincere le partite".

Milan, contro la Fiorentina Gattuso dovrà inventarsi il centrocampo. Lei cosa farebbe?

"Mancano due incontristi e dovrà essere bravo Gattuso a costruire un centrocampo più tecnico ma anche più folto per non patire la fisicità avversari. Prevedo un centrocampo a tre in un modulo, magari, con una punta sola".

Che idea si è fatto del momento di Destro?

"Non sta facendo bene ma come tutta la squadra. Gli sono stati preferiti altri giocatori e Destro non ha un carattere così forte da saper reagire in certe situazioni. Magari si è demoralizzato e non è riuscito più a ribaltare le gerarchie. Andrebbe recuperato psicologicamente perché potrebbe essere un'arma importante".

Juve con Cristiano Ronaldo è l'anno giusto per la Champions?

"Non manca nulla quest'anno. Ronaldo è un giocatore maturo che può essere utilissimo alla Juventus che dopo aver sfiorato la Champions può centrare l'obiettivo, anche se non gliela regalerà nessuno".