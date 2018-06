RMC SPORT - Colomba: "Nainggolan ha dato tutto a Roma, giusto vada via"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Franco Colomba, ex allenatore tra le altre di Napoli e Bologna, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei temi principali della prima parte del mercato, soprattutto quelli riguardanti i partenopei e i felsinei: "Il Napoli sta lavorando in silenzio. Le chiacchiere contano poco, Verdi è già una buona base di partenza. Non averlo a gennaio è costato parecchio, poteva essere utile nel rush finale. Portiere? Non conosciamo le strategie né i giocatori che interessano, ma la società non si farà trovare impreparata. La Juve sarà sempre la squadra da battere. Da anni ormai fa bene anche in Europa e in Italia non ha avversari, tranne questo Napoli che per un pelo non ce l'ha fatta nella scorsa stagione".

Su Inter e Roma: "Entrambe hanno possibilità di migliorare. Entrambe stanno lavorando bene e hanno idee precise. Spalletti e Di Francesco danno le direttive giuste. Alisson è un grande, ma è difficile resistere alle tentazioni e probabilmente andrà via. Nainggolan ha dato tutto, è un ragazzo un po' irrequieto e credo sia il momento giusto per cambiare aria".

Sul Bologna: "Inzaghi porterà uno spirito fresco, un'aria nuova. Ha fatto bene da calciatore e da allenatore ritrova la Serie A dove vorrà restare da protagonista. Europa? Dipenderà dal mercato, l'addio di Verdi è pesante ma quei soldi verranno reinvestiti".

Sul suo futuro: "Aspetto la chiamata giusta, che mi possa permettere di fare una buona stagione. Anche all'estero".