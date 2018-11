RMC SPORT - Coppola: "ADL abituato a giravolte. Una punta per Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Rai Gianfranco Coppola ha affrontato diversi argomenti legati al Napoli di Carlo Ancelotti e del presidente Aurelio De Laurentiis. "Stadio San Paolo? Il patron - ha detto - è abituato alle giravolte, come ogni uomo d'impresa. Il club e il Comune si sono riavvicinati, il presidente ha trovato l'occasione per farlo sapere a tutti. Il maquillage dell'intera area è nel cuore dei napoletani, il San Paolo rappresenta la storia del club. De Laurentiis ha fatto capire di essere disponibile a trattare, ma lo stadio è da sistemare secondo le esigenze della Società. Anche per aumentare gli introiti legati al merchandising".

Hysaj è al centro delle voci di mercato. L'albanese potrebbe salutare per approdare al Chelsea. Si parla di Pavard per la corsia destra, così come Todibo per il reparto centrale. "Cedere Hysaj al Chelsea di Sarri mi sembra la prima scelta del calciatore. Il Napoli ha 'scoperto' Malcuit, che ha ottime doti in fase offensiva e meno in quella difensiva. Tuttavia Ancelotti è uno stratega e ha inventato Maksimovic a destra, l'ex Torino gli assicura un'alternativa. Se vai a incassare tanto per un calciatore rimpiazzabile con altri acquisti, vuol dire che le chance di cedere Hysaj può essere concreta. Cavani? Guadagna tanto a Parigi, in molti dimenticano che il Matador a Napoli ha una 'pendenza' familiare che può riservargli un momento di attenzione extracalcistica di cui forse vuole fare a meno".

De Laurentiis ha detto che a gennaio comprerà, senza però svelare il reparto interessato. "Direi vertice alto dell'attacco, con un attaccante forte e potente. Se il Napoli dovesse passare il girone in Champions League, è chiaro che Ancelotti non abbia voglia di andare agli ottavi per fare la comparsa. Dunque punterebbe su un attaccante perché lì non ha l'alternativa al top, Milik è un ottimo calciatore ma ancora rigido nei movimenti. Non ha ancora statura internazionale come lo richiede il club, Mertens-Insigne rappresenta la prima coppia nella mente di Ancelotti. Milik non è Benzema o Lewandowski, quindi credo che Ancelotti possa chiedere proprio un rinforzo in attacco qualora dovesse passare il turno in Champions. Meritatamente, mi permetto di dire".

De Laurentiis ha aperto alla permanenza al San Paolo. Oggi ha paragonato la situazione azzurra a quella del PSG, svelando che i francesi pagano un affitto di un milione di euro annuo fatturando poi cento milioni di euro dalle attività legate allo stadio. Il Napoli può lavorare in questa direzione? "Tutto è possibile, bisognerebbe allestire una serie di attività all'interno dello stadio che andrebbero a escludere una notevole industria dell'indotto e del 'falso-originale', come si dice a Napoli. Già un chilometro prima del San Paolo, quando il Napoli gioca in casa, c'è la vendita di sciarpe, altre bancarelle e cibo vario. Queste attività, se realizzabili allo stadio, possono rappresentare soldi che andrebbero nelle casse del Napoli. Credo che ADL abbia avuto rassicurazioni che lo stadio possa diventare una struttura viva per almeno 23-24 giorni al mese, così ha teso la mano al Comune".