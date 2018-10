RMC SPORT - Corbo: "Napoli, Hysaj non all'altezza. Mertens deve giocare"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato a RMC Sport nel corso della puntata odierna di "A Tutto Napoli", a partire dall'1-1 tra gli azzurri e la Roma nel decimo turno di campionato: "C'è stata una supremazia netta del Napoli, ma anche grande imprecisione sotto porta. La Roma si è difesa un po' all'antica, cercando di proteggere il risultato a favore coi denti e con le unghie. Ancelotti deve ammettere che la sua squadra nella fase conclusiva è stata poco lucida. Ha fatto di tutto per vincerla, rimodellando la squadra e indovinando le sostituzioni. Ha messo per esempio Malcuit che ha fatto benissimo a destra e tolto Hysaj, un giocatore non all'altezza in questo momento di una compagina da primissimi posti. In ogni caso, il Napoli ha risentito sicuramente della fatica di coppa".

Su Mertens: "Non può assolutamente guardare Milik dalla panchina. Ancelotti studia sempre la partita e cerca di conciliare a suo vantaggio le risorse della sua squadra e gli eventuali limiti degli avversari. Il Napoli giocava contro una formazione fisica come la Roma e quindi ha pensato di inserire Mertens per attaccare palla a terra, anche perché Milik con Manolas non ne prendeva una".

Su Fabián Ruiz: "È una delle novità del campionato. Mi sembra un giocatore universale. Al momento è molto forte quando è in possesso di palla, deve migliorare nel cercare la posizione automaticamente quando è lontano dalla palla".

Clicca nel podcast in calce per ascoltare la puntata odierna di "A Tutto Napoli"