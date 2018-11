RMC SPORT - Cordoba: "Marotta perfetto. Modric? Rimarrà un sogno"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’International Combined Meeting. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da RMC Sport: "Juventus da Triplete? Preferisco parlare di Inter che della Juventus. Marotta? Non so se arriverà, è un grande dirigente. Quello che posso dire è che la società sta lavorando bene per costruire una squadra forte per il futuro. Solo chi è già nell'Inter sa se Marotta è l'uomo giusto. Il sogno Modric? Io credo che rimarrà un sogno. A volte faccio fatica a pensare a certe situazioni dopo che in estate abbiamo perso giocatori come Cancelo e Rafinha. Sono due situazioni incongruenti e che possono essere capite fino in fondo solo da chi è dentro la società. Il ritorno in Champions? Al di là di affrontare una competizione come questa dopo tanti anni, ho visto una grande predisposizione e una mentalità da grande squadra, da squadra adatta alla Champions. Adesso tutto è nelle mani della squadra. Tonali per l'Inter? Non lo conosco molto bene, ma se ne parlano tutti vuol dire che è forte. Ho sentito solo una sua intervista e mi è piaciuta la maturità con la quale parlava. Credo che sia consapevole di ciò che vuole per la sua carriera. Io gli consiglio l'Inter ovviamente, perché potrà togliersi qualche soddisfazioni. Mancini e la Nazionale? E' una persona che mi ha dato tantissimo a livello di insegnamenti. Quello che sta facendo è per il bene del calcio italiano, compreso quello di lanciare tanti giovani. Potranno sbagliare ma sono tutte cose che serviranno per crescere. Anche perché devono capire anche il peso di quella maglia. Skriniar? E' un giocatore che si è dimostrato pronto, efficace e che da sicurezza a tutto il reparto. Lui fa la differenza. L'Inter deve tenerselo stretto. Su di lui hanno visto più che alla grande, se faranno lo stesso anche con i prossimi acquisti allora questa società potrà fare qualcosa di grande. Quali sono i punti deboli della Juve? Sono forti e lo diventano sempre di più grazie ad una forza economica di un progetto che va avanti da anni. Penso che sia una bella sfida per le altre società essere competitivi nei confronti di una squadra come la Juve. Steven Zhang? E' una persona in gamba, intelligente. E' un ragazzo che non ragiona a caso."