RMC SPORT - Corino: "Notizia De Vrij-Inter un errore. Malafede? Chissà..."

"Il Frosinone ha buttato via la promozione diretta? Sono cose che accadono nel calcio. Certo, è un colpo durissimo da assorbire, ma ci sono ancora i play-off che mi auguro siano avvincenti come tutto il campionato". Così Luigi Corino, tecnico che attualmente ricopre il ruolo di vice-allenatore della rappresentativa Lega Pro, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di 'RMC Sport'.

Che compito attende adesso mister Longo?

"È successo anche a me. Ero a Messina, vincendo l'ultima avremmo staccato il pass per la Serie B, ma alla fine ad essere promosso fu il Palermo. Non è semplice, nel nostro caso fu brava la società a portarci immediatamente in ritiro. In quel modo riuscimmo a ricompattare il gruppo e a guardare avanti".

Play-off di Serie C. Qual è la sua favorita?

"Il Catania ha qualcosa in più. Per tradizione e rosa potrebbe spuntarla".

Che Benevento si aspetta il prossimo anno in Serie B?

"Mi aspetto una squadra importante, Vigorito negli anni ha dimostrato di voler sempre primeggiare e subito se la giocherà per tornare in Serie A. A proposito, da beneventano sono orgoglioso di questi tifosi, quest'anno sono stati fantastici".

De Vrij dall'inizio contro l'Inter si o no?

"Io parlerei col ragazzo e sceglierei in base a quello che viene fuori dal colloquio con lui. Certo, c'è stato qualche errore, non può venire fuori questa notizia a poche settimane dalla fine del campionato e con questa corsa per il quarto posto in pieno svolgimento. Non so se sia stata malafede o meno...".

Cosa pensa mister delle seconde squadre in Serie C e come cambierà il lavoro della vostra rappresentativa?

"Possono essere utili, ma non bisogna ingarbugliare troppo le regole. Al momento non so come cambierà il nostro lavoro, dipende da come verranno tesserati i ragazzi: noi possiamo chiamare solo ragazzi tesserati con club di Serie C, se i giocatori delle seconde squadre saranno tesserati con i club di Serie A e poi girati in prestito non potranno far parte della nostra rappresentativa".

Le piacerebbe tornare ad allenare in Serie C?

"A me piacerebbe molto. Io con mister Arrigoni sto bene, ma manca il quotidiano e il contatto con la squadra sempre, oltre che l'adrenalina del match. Dopo tre anni di rappresentativa mi piacerebbe tornare ad allenare tutti i giorni".