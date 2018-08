RMC SPORT - Cosmi: "Non ho ricevuto richieste nonostante i miei risultati"

Fonte: Luciana Magistrato per RMC Sport

© foto di Federico Gaetano

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo l'amichevole tra Fiorentina ed Arezzo: "Ho visto una partita tra una squadra di Serie C e una di Serie A con delle ambizioni, gli obiettivi sono diversi. L'Arezzo è più voglioso, la Fiorentina invece è più dentro alla gara col Chievo. I viola si contenderà un posto per l'Europa League. Dietro le prime 5-6 squadre ce ne sono altre che possono giocarsi l'Europa League. Credo che per la Fiorentina sia questo l'obiettivo, oltre alla valorizzazione di qualche giovane che possono costituire il futuro della Fiorentina".

Sul suo futuro: "Sono indeciso, non so se acquistare una squadra e allora potrei allenare (ride, ndr). Aspettiamo. Dopo Trapani e Ascoli pensavo di essermi rimesso in discussioni, i risultati sono andati oltre le ben più grandi aspettative. Non ho avuto nessuna richiesta e questo mi fa capire due cose: o vedo il calcio in una certa maniera o devo migliorare su delle cose, ma non ho tanto tempo".

L'intervista completa in calce.