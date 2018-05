RMC SPORT - Costacurta: “Squadre B non saranno fuori classifica in C”

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Alessandro Costacurta, vice commissario della FIGC, ha parlato in conferenza stampa al termine della riunione di Lega B a cui era presente per discutere dello scottante tema delle Squadre B: “Probabilmente la comunicazione da parte mia, e me ne prendo le colpe, non è stata fatta in maniera corretta nei confronti del Presidente. Vogliamo che la Serie B cresca e migliori, crescano i giovani e cresca l'importanza del campionato. Confermo che ci sarà un laboratorio, una task force che si occupi delle seconde squadre per dare al calcio il prodotto migliore per tutto il movimento e l'Italia. Partiremo a breve con questo laboratorio, ma non posso dare dei tempi in questo momento. Il tavolo va studiato nel migliore dei modi sotto ogni aspetto. Abbiamo un anno di tempo per trovare delle soluzioni affinché le seconde squadre non siano fuori classifica nella prossima Serie C, ma dobbiamo lavorare per il loro inserimento, minimo, in Serie B in un prossimo futuro”.