RMC SPORT - Crotone, Ceccherini: "Brutto avvio. Con la Juve per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sconfitta pesante per il Crotone contro il Genoa, nonostante un ottimo secondo tempo. A RMC Sport ne ha parlato il difensore dei pitagorici Federico Ceccherini: "Nel primo tempo non abbiamo fatto quanto preparato in settimana. Dovevamo aggredirli più alti, invece gli abbiamo lasciato campo e abbiamo subito parecchie azioni, tra cui quella del gol. Su cui però c'era un fallo un po' sospetto".

Altra musica nella ripresa.

"Sì, nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, siamo andati a prenderli alti e il Genoa non è mai uscito dalla sua trequarti. Ci è mancato il gol, è mancato un guizzo, la partita sarebbe potuta finire in modo diverso".

Sei partite alla fine.

"Ci siamo passati già l'anno scorso. Ogni gara fa storia a sé e dobbiamo cercare di ottenere i tre punti. Mercoledì abbiamo la Juventus: sappiamo che è una grande squadra, ma dovremo fare di tutto per vincere".