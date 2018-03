RMC SPORT - Crotone, Vrenna: "Lotta agguerrita, abbiamo fame di salvezza"

La vittoria contro la Sampdoria è il frutto di ottime prestazioni che sono sotto gli occhi di tutti. Se analizziamo le partite precedenti il Crotone è stato vittima di episodi sfortunati, ma le prestazioni ci sono sempre state. Domenica, invece, siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato". Parole e pensieri di Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'RMC Sport'.

Questo campionato sta rispettando le vostre aspettative?

"A inizio campionato ci aspettavamo una stagione più tranquilla, ma anche le dirette concorrenti sono partite motivate. La lotta salvezza quest'anno è molto più agguerrita rispetto alla passata stagione. Nel passato campionato, invece, la lotta per non retrocedere s'è ravvivata solo grazie alla nostra rincorsa".

Ora Roma, Fiorentina e Bologna. Che squadre si aspetta di vedere?

"In questo momento le squadre che si trovano nella parte bassa della classifica fanno campionato a sé. In questo momento siamo con un piede in Serie B e dobbiamo mantenere la fame di salvezza. Dobbiamo restare sul pezzo e competitivi. Mister Zenga è una persona grandiosa e un grande allenatore e sta dando alla squadra la giusta carica".

Teme che a fine stagione vi possano portare via Zenga?

"Da questo punto di vista non abbiamo mai avuto paura. Qui gli allenatori sono sempre arrivati, si sono lanciati e sono andati via. Chi sposa il progetto Crotone sa che questo è un progetto di sacrificio e se si ha il giusto atteggiamento questo alla fine paga sempre. Zenga è una persona di una intelligenza superiore, una persona importante".

Gli ultimi giovani arrivati sono Diaby e Markovic.

"Si, negli ultimi giorni di gennaio abbiamo portato avanti una collaborazione col Paris Saint-Germain. Markovic è un giocatore che stavamo seguendo da tempo che abbiamo ufficializzato al compimento del 18esimo anno di età del ragazzo. Noi vogliamo salvarci anche per salvaguardare il calcio del Sud e dimostrare che anche al Sud si può fare calcio a buoni livelli".

Immagina una Roma sottotono dopo la vittoria di ieri?

"Ci auguriamo possano arrivare stanchi, ma la Roma ha un organico molto più ampio del nostro e comunque affronteremo una squadra tosta. Certo, anche loro troveranno delle difficoltà perché il Crotone allo Scida resta una squadra abbastanza dura da affrontare".

Come giudica il VAR?

"C'è stata qualche decisione dubbia anche per noi. Ma tutte le squadre, chi più e chi meno, ha subito qualche torto. Errare è umano. Il problema è che con la tecnologia si dovrebbe sbagliare un po' meno, mentre non è così. Gli arbitri devono ancora metabolizzare questa tecnologia, ma credo che in futuro ci aiuterà molto".