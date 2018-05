RMC SPORT - Crudeli: "Donnarumma ha già l'accordo con un altro club"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il noto giornalista Tiziano Crudeli, dichiaratamente di fede rossonera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione di RMC Sport curata e realizzata da FirenzeViola.it, per parlare anche e soprattutto della prossima sfida di campionato tra Milan e Fiorentina: "La gara per il Milan è importante perché con il settimo posto andresti a giocare tre turni preliminari. Donnarumma? Non me lo immagino più nel Milan perché a mio avviso è già in un altro club europeo ad una cifra più alta dei 6 milioni di ora e credo quindi che andrà via. Tanto che è già stato preso Reina per far crescere gli altri portieri rossoneri più giovani, Gabriel e Plizzari, per tornare poi sul mercato. Fiorentina? E' stato detto già molto su Astori, nato e cresciuto nel settore giovanile del Milan. Pur non avendolo frequentato l'ho visto crescere calcisticamente e sono molto dispiaciuto. Tornando invece al piano tecnico la Fiorentina è un'incompiuta. Se penso a Chiesa e Simeone sono due giocatori che possano fare la differenza ma sono giovani e i giovani sono altalenanti. In una gara sono decsisivi, in un'altra non incidono. Per essere competitivi però ci vuole anche un reparto solido, 41 gol subiti dai viola sono troppi, così come quelli del Milan e in attacco sono poco più di 50 i gol segnati perciò ci vuole più equilibrio tra i reparti. Kalinic? Si dice venga ceduto. Il Milan non ha un gioco congeniale al croato. Ha faticato ad inserirsi e non sta lasciando una traccia definita a differenza di quanto fatto nella Fiorentina dove ha segnato tanti gol. Kalinic è stato uno dei problemi del Milan anche se Cutrone ha un po' sopperito. Chi porterei a Milano dalla Fiorentina? Simeone e Chiesa perché in prospettiva di grandissimo rendimento e possono incidere. Cosa prevede per il Milan del futuro? La conditio sine qua non il rafforzamento dell'organico. In estate ha speso troppo per alcuni giocatori che non hanno reso, altri si sono infortunati, ma Gattuso ha fatto un buon lavoro a mio avviso e nel girone di ritorno sarebbe al terzo posto con i suoi 36 punti. Però non può competere ad alti livelli se non viene adeguatamente rinforzato".