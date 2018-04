RMC SPORT - Cuadrado: "Partita non da Juve ma non è finita"

Fonte: Dall'inviato a Torino, Marco Spadavecchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della sfida contro il Napoli, Juan Cuadrado ha parlato in zona mista: "La peggiore no. Abbiamo perso una partita ma non è finita. Non abbiamo fatto una partita da Juve ma dobbiamo cambiare e voltare pagina pensando alla prossima".

Più timorosi rispetto al solito?

"Noi abbiamo preparato la partita, abbiamo avuto la punizione di Pjanic che ha colpito il palo. Il Napoli ha fatto una buona partita, noi eravamo messi bene. E' andata così, il Napoli ha fatto una buona partita".

La gara di Madrid?

"Penso che quello che abbiamo fatto a Madrid ci deve dare la forza per affrontare le ultime partite che mancano. Noi siamo ancora primi e siamo una grande squadra, possiamo giocarcela in queste ultime quattro partite".

C'è il rischio di un contraccolpo contro l'Inter?

"No. Oggi è stato così, da domani dobbiamo pensare all'Inter che sarà una finale come tutte le partite che mancano. Dobbiamo affrontarle con responsabilità".