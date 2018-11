RMC SPORT - Cuccureddu: "Impossibile criticare Allegri e la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Juventus, a RMC Sport Live Show: "Questa coppa la stiamo inseguendo già da qualche anno. Ce l'abbiamo sempre messa tutta ma ancora non è arrivata. La Juve è entrata in campo questa sera con il piglio giusto e mi sta piacendo".

Cristiano Ronaldo che benefici ha portato?

"E' un giocatore straordinario ed uno dei più forti al mondo. Ha dato quel tocco di classe in più a tutta la squadra. E' il giocatore che tutti vorrebbero perché è un trascinatore".

Che ne pensa di Cancelo?

"In fase difensiva è un po' carente. Mi piace come giocatore perché ha gamba e grandi qualità tecniche. E' stato un ottimo acquisto per la Juve".

Allegri lei lo ha conosciuto e adesso come lo vede?

"Ci mancherebbe anche di criticare Allegri. E' un allenatore vincente e ha il merito di aver portato la Juve in alto. Tanti dicono che gioca male ma l'unica cosa che conta è vincere. Cosa si può dire alla Juve? Per me non si possono fare critiche".

Se la Juve non vince la Champions è un fallimento?

"Potrebbe essere visto l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Ma la Juve può arrivare a questo obiettivo perché ha una rosa profonda con tanti giocatori straordinari. Poi nel calcio conta metterla dentro ma dico che questa Juve quest'anno darà delle soddisfazioni. Bisogna credere nella coppa"