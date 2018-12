RMC SPORT - Cupi: "Ingenuità di Mario Rui su Salah"

Andrea Cupi, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo di Liverpool-Napoli: "Mario Rui si è fatto spostare ingenuamente da Salah. A un giocatore così non si deve concedere l'appoggio perché a quel punto Salah diventa invulnerabile. Ingenuità del terzino del Napoli".

Ti aspettavi che in 10 anni il Napoli potesse tornare a questi livelli?

"Hanno fatto un lavoro molto importante per arrivare a giocare a questi livelli. Era forse impensabile 10 anni fa quando c'ero io ma De Laurentiis ha creato un ambiente molto importante. Oggi nessun giocatore può rifiutare Napoli perché stanno facendo bene giocando in palcoscenici molto importanti".

Maksimovic che ne pensi in questo ruolo atipico?

"E' un giocatore duttile e sa fare tutto specie per come gioca il Napoli di Ancelotti. Con Sarri aveva più difficoltà perché aveva una filosofia di gioco diversa. Maksimovic è più un marcatore".

Napoli colpito nei suoi due punti deboli, porta e fascia mancina?

"Sì forse sì ma il gol è una responsabilità soprattutto di reparto. Al di là del gol subito il Napoli è sempre in partita e deve continuare così per arrivare ad ottenere il risultato giusto per la qualificazione".