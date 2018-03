RMC SPORT - Cutrone: "Oggi sogno realizzato. Peccato per il risultato"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono molto contento di aver esordito con questa maglia. E' un sogno nel cassetto che avevo da sempre, ma non sono felice di come è andata la partita. Secondo me oggi abbiamo fatto una discreta partita, con qualche occasione da sfruttare meglio. Peccato per quelle due ripartenze prese in occasione dei gol. Questo gruppo è nato da quattro giorni, la gara di oggi ci servirà per crescere. Di Biagio? E' un allenatore che ci piace, con il quale crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista", questo il pensiero in Mix Zone di Patrick Cutrone, attaccante del Milan all'esordio con la Nazionale maggiore questa sera contro l'Argentina.