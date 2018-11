RMC SPORT - Dainelli: "Livorno, vogliamo ripartire. Fiorentina ha qualità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dario Dainelli, presente alla Fornace di Montelupo Fiorentino per una serata di beneficenza organizzata dalla onlus Neri Ferramosca, ha parlato anche ai microfoni di RMC Sport.

Sul Livorno

"E’ un momento difficile e non è facile risalire perché le difficoltà ci sono, ma c’è anche la volontà di tutti di mettercela tutta. Dispiace che abbia pagato il mister Lucarelli per tutti. Ora ce la metteremo tutta col nuovo mister. Ai tifosi dico che dispiace ma che ce la metteremo tutta".

Sulla Fiorentina

"Gioca bene, produce tanto, magari non ha il cinismo di concludere le partite. Ma è anche vero che queste caratteristiche squadre giovani non ce l’hanno ancora. Ma le potenzialità e le qualità ci sono per fare un campionato di alto livello".

Su Pjaca e Simeone

"In difficoltà ci sono io che ho 40 anni, loro sono giovani e ci possono stare. La differenza la fa la qualità di lasciarsi alle spalle gli errori e i momenti bui".