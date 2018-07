RMC SPORT - Damiani: “Napoli, ok Malcuit. Sabaly? Serviva altra classe”

© foto di Emiliano Crespi

Attraverso le frequenze di RMC Sport Network durante la trasmissione A tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net, l'agente Oscar Damiani ha parlato delle ultime vicende legate al club azzurro.

De Laurentiis ha parlato di Malcuit, esterno francese. “Lo conosco bene, ha una bella corsa anche se credo che in Italia, con Ancelotti, dovrebbe migliorare nella fase difensiva. E' un buonissimo calciatore. A volte gioca quasi da esterno d'attacco, ha buona tecnica con cross e assist. Ogni tanto cambia look, puntando sui capelli ossigenati (ride, ndr). Lo conosco bene, l'ho trattato in passato quando era al Saint-Etienne mentre ora non me ne occupo io. Può essere un buon acquisto”.

Ha invece lavorato per portare Sabaly al Napoli. “Esatto, ma l'infortunio ha precluso l'arrivo a Napoli. Non è grave, ne avrà per un mesetto e aspettiamo che guarisca presto”.

Il Napoli era vicino all'ingaggio di Sabaly, ma l'esito delle visite mediche ha pregiudicato l'approdo del calciatore in azzurro. “Non mi sono occupato direttamente delle visite mediche. Sono stati fatti gli accertamenti del caso, il ragazzo è ancora infortunato dopo il Mondiale. La scelta del Napoli è stata quella di andare su un altro calciatore, la rispetto anche se forse nei tempi e nei modi si poteva fare con un po' più di classe”.