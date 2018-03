RMC SPORT - Damiani: "Milan-Reina? Sarebbe anomalo dare 3mln a n°12"

© foto di Emiliano Crespi

Il procuratore Oscar Damiani è intervenuto nella serata di ieri su 'RMC Sport', nel corso di 'AtuttoNapoli', per commentare la decisione di Pepe Reina di svolgere le visite mediche col Milan. Questo il suo pensiero sulla decisione del club rossonero di puntare sull'estremo difensore spagnolo: "Non c'è da meravigliarsi. Si era capito, visto che non rinnovava, che c'era un'altra società che pensava a lui. Poi c'è da analizzare la scelta del Milan di prendere Reina perché non credo si decida di dare tre milioni di euro netti a un portiere per fare il secondo. Sarebbe un anomalia prendere Reina per fare di lui il secondo portiere più pagato al mondo".

In basso il link per l'intervista integrale.