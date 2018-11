RMC SPORT - Damiani: "Napoli, Pavard costa. Gravillon? Inter ha recompra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'agente Oscar Damiani ha commentato le ultime voci di mercato legate al Napoli di Carlo Ancelotti e del presidente Aurelio De Laurentiis.

Pavard e Todibo sono gli ultimi nomi accostati al club azzurro. "Se Giuntoli li ha seguiti o scelti, penso che siano da Napoli. Conosco bene Pavard, è cresciuto molto. Ha vinto il Mondiale con la Francia e sta facendo bene in Germania, ma credo sia irrangiungibile per i costi. Non credo che il Napoli possa spendere 30-40 milioni per lui. Todibo è in scadenza col Tolosa, ha ottime qualità ma non è da considerare ancora un titolare. Ha qualità e fisico per diventare interessante in ottica prospettica".

Hysaj al Chelsea per 50 milioni possono spingere il Napoli a bussare alla porta dello Stoccarda per trattare Pavard? "Non credo che il Chelsea spenda 50 milioni di euro per Hysaj, a Napoli magari si sfregano le mani (ride, ndr). Hysaj è un buon calciatore, ma non credo valga queste cifre. E' vero che il mercato dei difensori è scarno, forse è anche prematuro parlarne. Queste non sono operazioni da fare a gennaio, forse per fine stagione".

De Laurentiis ha detto che il Napoli comprerà a gennaio, senza però svelare il reparto interessato. Bisogna credere al presidente? "No (ride, ndr). Il presidente sa mettere un po' di incertezza, non si sa mai se scherza o fa sul serio. Non credo che il Napoli possa fare investimenti a gennaio, il discorso è semplice: perché un club a campionato in corso dovrebbe cedere un calciatore forte? A gennaio si possono trasferire calciatori che devono rilanciarsi, che hanno giocato poco o delle scommesse. Non penso che a gennaio si possa rinforzare una rosa già competitiva come quella del Napoli".

Lei è l'agente di Gravillon, difensore del Pescara ed ex Benevento. Il Napoli lo segue davvero? Tra l'altro è nato a Guadalupa, gioca in difesa e l'accostamento con Thuram viene naturale. "E' prematuro dirlo, sono stato agente di Thuram per tanti anni. L'ho portato in Italia, poi al Barcellona. Sono due calciatori diversi, Lilian è un campione inarrivabile mentre Gravillon deve crescere. Sta facendo bene a Pescara, non dimentichiamo che l'Inter ha la possibilità di riprenderlo. Il calciatore è del Pescara, ma l'Inter ha una sorta di 'recompra'. Se il ragazzo dovesse diventare di grande livello, i nerazzurri potrebbero puntarci. Vedo difficile che il Napoli possa prendere Gravillon. Fa piacere già il fatto che se ne parli, il ragazzo è contento di questo accostamento".