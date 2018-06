RMC SPORT - De Biasi: "Brasile, Germania e Spagna favorite al Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per analizzare i temi del Mondiale a tre giorni dal fischio d'inizio: "Qual è la squadra più forte? Ne dico tre: Brasile, Germania e Spagna. Sono le tre Nazionali più accreditate, ma vedo anche Belgio e Francia come outisiders nonostante degli organici di grande qualità. Molto dipenderà dalla tenuta atletica, all'ambiente dello spogliatoio e non solo. Il Portogallo? Ha avuto già il suo apice, fortuna compresa, nell'ultimo Europeo. Croazia e Serbia? Sono due squadre di livello, ma spesso non riescono a far squadra nel momento topico della competizione. La Serbia ha ottimi giocatori ma manca di qualcosa in tutti i reparti. La Croazia, invece, è una squadra di livello più alto. La Germania? E' sempre uno schiacciasassi, ma è dura ripetersi. Il mio futuro? Me lo chiedo spesso quando tornerò in panchina. Credo che dovrò aspettare il finale del Mondiale. Una nuova Nazionale? Può essere. Zidane ct della Francia dopo la Coppa del Mondo? Allenare il Real Madrid è come allenare una Nazionale. Credo che Zidane vincendo tre Champions League di fila abbia il curriculum adatto. Deschamps per scongiurare questa possibilità penso che possa solo vincere il Mondiale".