RMC SPORT - De Biasi: "Gattuso ha fatto bene al Milan, serve tempo"

Intervenuto ai microfoni di RMC SPORT durante il Live Show, l'ex CT dell'Albania Gianni De Biasi ha parlato anche della stagione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan e del futuro di Balotelli in azzurro: "Una buona stagione. Non è facile subentrare, sopratutto in una piazza esigente come quella di Milano. Credo che il Milan abbia bisogno di tempo per trovare gli equilibri per crescere ulteriormente. Balotelli? Bisogna capire cosa pensano i ragazzi. Solo parlandoci e stabilendo con loro delle condizioni puoi capire il loro grado di affidabilità. Ha un'età per fare una valutazione del suo essere come uomo: se è cresciuto, la Nazionale ne trarrà beneficio".