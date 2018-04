RMC SPORT - De Carlo: "Inter, col pari nel derby persa grande occasione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lapo De Carlo ai microfoni del Live Show di RMC Sport ha commentato così il pareggio dell'Inter nel derby con il Milan: "Avrebbero potuto confermare, confortare e consolidare una storia da Champions League e invece si troveranno a lottare fino all'ultimo. Il VAR ha tolto all'Inter una rete regolare. Ho provato ad attribuire il motivo per cui Icardi ha sbagliato il gol al 93' al fatto che con il campo bagnato la palla scivola molto più velocemente. I giocatori calcolano ogni cosa e basta un niente che secondo me in questo caso ha impedito a Icardi di calcolare i tempi giusti e la distanza. Con un campo asciutto non avrebbe mai sbagliato, con un campo bagnato si possono anche fare degli errori di valutazione".

Considerato le giornate che mancano alla fine del campionato è confortante lo stato di forma dell'Inter?

"Con l'Inter non si può mai sapere perché gioca sempre delle partite che fanno storia a parte, anche se è vero che sono quattro gare che gioca ad un'altezza piuttosto elevata. Il pareggio con il Milan è deludente proprio perché l'Inter pur giocando meglio il derby non ha trovato certi spunti, è mancata in alcuni giocatori ma nel complesso è una squadra che sta giocando ad un livello più altro rispetto a prima. L'Inter ha perso una grande occasione. Il ragionamento che va fatto sul Milan invece parte da un presupposto differente, perché i rossoneri hanno fatto una lunga rincorsa e dopo hanno giocato a distanza di pochi giorni prima contro la Juve e poi contro l'Inter, inevitabilmente qualcosa in termini di intensità di gioco la perdi. Detto questo, che il Milan manchi di qualcosa in avanti è fuori di dubbio ma questa squadra è estremamente migliorata".