RMC SPORT - De Marco: "Fallo di mano? Rizzoli faccia chiarezza"

© foto di Federico De Luca

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex arbitro Andrea De Marco è tornato su controversi episodi dell'anticipo della sesta giornata di Serie A tra Inter e Fiorentina. Questa la sua analisi: “Il tocco di Vitor Hugo? Bisogna fare chiarezza sul fallo di mano, Rizzoli dovrà lavorare molto su questo. Va considerato che ora a dare una mano c'è anche la tecnologia, se così non fosse staremmo sempre a discutere su quando è rigore e quando no. Asamoah ieri andava espulso, questo è stato il vero errore arbitrale in Inter-Fiorentina. Il VAR non ha ancora potere di intervenire in queste occasioni, mi auguro che in futuro gli sia data anche questa possibilità”.