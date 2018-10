RMC SPORT - De Marco: "Sì alla chiamata VAR degli allenatori"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Andrea De Marco, ex arbitro internazionale, è intervenuto questa mattina a RMC Sport Network, nel corso del programma ‘Al VAR dello Sport’, per commentare i temi più caldi su arbitri e video-assistenza, oltre che sulla Nazionale di Mancini

Che Italia hai visto in queste ultime due gare?

“Credo si stia facendo un gran lavoro. C’è tutto per tornare a vedere la Nazionale che tutti si aspettano. Un’Italia competitiva in tutte le manifestazioni. È una squadra giovane ma con grande spirito e voglia di giocare bene”.

L’arbitro Skomina non ha sbagliato nulla...

“Ce lo ricordiamo per quel famoso Roma-Liverpool, dove non concesse un rigore comunque impossibile da vedere a velocità normale. Ci fosse stato il VAR in Europa sicuramente lo avrebbe aiutato. Lo sentiremo ancora in futuro, è un classe ‘86 che ha già diretto due semifinali di Champions e una finale di Europa League”.

In merito alle situazioni oggettive, Collina ha detto che gli allenatori nel calcio non possono intervenire come accade invece negli altri sport: sei d’accordo?

“No, non lo sono. In questa stagione ci sono stati tanti errori importanti, valutati certamente male. Io sono sempre stato contrario al fatto di lasciare intervenire gli allenatori. In fondo, se ci fosse la giusta attenzione da parte del VAR, non avrebbero bisogno di evidenziare episodi dubbi. L’anno scorso c’era maggior credibilità. E allora perché non dare la possibilità ai tecnici di rivedere le azioni avvalendosi magari di un tecnico? Certo non più di due volte a partita, con la possibilità di chiamare ancora il VAR qualora questi avessero ragione sui casi precedenti”.

In basso il podcast con l’intervista integrale a Andrea De Marco