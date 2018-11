RMC SPORT - De Sisti: "Chiesa e Dzeko decisivi in Fiorentina-Roma"

© foto di Chiara Biondini

Il doppio ex di Fiorentina e Roma Giancarlo De Sisti è intervenuto durante 'Garrisca al Vento', trasmissione di RMC Sport curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it, in vista del big match di sabato al Franchi: "Io penso che Fiorentina-Roma sarà una gara combattuta perché le due squadre per ragioni diverse vogliono avere la meglio l'una sull'altra. La Roma non penserà più di tanto all'impegno infrasettimanale che seguirà questa gara, anche se il malloppo in caso di qualificazione agli ottavi di Champions conta. La Fiorentina è vero che nell'ultimo mese non è stata brillante come all'inizio, ma è anche vero che in casa è molto accorta. La Roma dal canto suo deve cercare di recuperare quei punti di dislivello con le prime in classifica. Chi i possibili protagonisti? Credo che sia facile dire Chiesa da una parte e Dzeko dall'altra. Obiettivi? Credo che la Roma sia destinata a sopravanzare qualche squadra che già al momento sta viaggiando bene, mentre la Fiorentina aspira a qualificarsi in Europa League, cosa che credo riuscirà a fare. La Roma ha un buon organico e penso che la sua falsa partenza sia stata causata dalla dispersione che hanno richiesto sia il Mondiale che le importanti partite del pre-campionato. Gerson? Pioli è un bravo allenatore, non deve essere declassato perché qualche giocatore non riesce a sfondare. Al brasiliano piace tenere il pallone, ha una buona base tecnica e sta forse pagando i ritmi di un campionato diverso. Magari gli manca la grinta o il senso della posizione. Uno come Veretout, ad esempio, ha iniziato da mezzala e poi si è rivelato un ottimo metodista: di questa bella novità se ne deve vantare il mister. Se poi uno non esplode può darsi che abbia dei limiti".

