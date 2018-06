RMC SPORT - De Sisti: "Mancini ha portato entusiasmo. Bisogna lavorare"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Alberto Fornasari

Giancarlo De Sisti, ex calciatore della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport alla presentazione del libro sull'ex CT azzurro Ferruccio Valcareggi: "Mi fa piacere ricordare alcuni momenti vissuti con grande emozione. Abbiamo dimenticato che un certo tipo di calcio ci ha portato alle vittorie".

Su Mancini: "È un ragazzo intelligente, si è messo a diposizione e sa cosa serve per migliorare e rendere la Nazionale competitiva. C'è da lavorare ma almeno ha portato entusiasmo. Nelle amichevoli storicamente l'Italia non fa bene, meglio nelle partite che contano. Non mettiamolo subito in croce".

Sulla Roma: "Gli acquisti sono buoni. Cristante lo conosco, a differenza di Coric e Marcano: gioca bene come Pellegrini, è un affare. È un incursore di sostanza e qualità. Del figlio di Kluivert parlano tutti bene, ma non so come giochi. Se Monchi si è catapultato su questi giocatori, vuol dire che sono forti. Finora sono stati presi giocatori di prospettiva, bisognerà vedere se sarà necessario un sacrificio importante".

Su Chiesa: "È il futuro del calcio italiano e lo ha dimostrato anche in Nazionale. Io mi auguro resti, la Fiorentina deve costruire la squadra intorno a lui ma bisogna tenere d'occhio il bilancio".