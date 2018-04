RMC SPORT - De Sisti: "Roma attenta: adesso la Fiorentina è squadra"

© foto di Alberto Fornasari

Intervenuto in diretta ai microfoni di "Garrisca al Vento", trasmissione di RMC Sport curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it, il doppio ex Giancarlo "Picchio" De Sisti ha parlato della partita in vista tra Roma e Fiorentina, e di tanti altri temi:

Sul momento della Fiorentina: "Un po' prima di Udine, in quella giornata tragica avevo analizzato un comportamento tra il medio e il medio-basso, come rendimento e valori. E invece si sono ulteriormente uniti, pensano ad omaggiare e gratificare il loro grande capitano scomparso. Può essere un motivo di maggior forza, ma è difficile dirlo. La realtà è che la Fiorentina è più squadra ora e gioca meglio. Ha ottenuto questi risultati con pieno merito, mostrando anche una buonissima condizione atletica".

Su Pioli: "Un allenatore mette il suo quando tiene unita la truppa, quando la tiene su di giri e la sa motivare, oltre che preparare le partite sul piano tattico. A volte, essendo inferiori di altre come organico, è chiaro che il resto lo fanno i giocatori. Non dimentico mai che i calciatori sono sempre la parte preponderante".

Sulla Roma: "Sono usciti dal Camp Nou consapevoli di aver affrontato un Barcellona non irresistibile, anche se alcune manovre dalla metà campo in su mostrano che sono invidiabili per la velocità d'esecuzione che hanno. Hanno giocato anche senza il loro miglior giocatore, non c'era il vero Messi. Però 4-1 è un risultato pesante... E loro un gol lo possono fare sempre. La Roma ci proverà ma deve stare attenta alla Fiorentina: pur essendo un ottimo organico non tutte le seconde linee sono pronte. La partita è tutta da giocare e credo che il pubblico cercherà di aiutare la Roma. La partita la si gioca in mezzo al campo. Non faccio mai contenti né i fiorentini né i romani: per me va bene un pareggio. Io nasco a Roma, dove ho le radici. Ho la Roma nella capoccia... Poi sono venuto a Firenze: la Fiorentina mi voleva fare regista del futuro. Ci siamo amalgamati con i ragazzi e abbiamo vinto lo Scudetto. Mi hanno gratificato quelli della Fiorentina, in più il sindaco Bausi mi ha dato il Fiorino d'Oro".