RMC SPORT - Delneri: "Ventura la persona giusta per il Chievo"

Luigi Delneri, allenatore anche di Chievo Verona e Sampdoria, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "Ricordo a cui sono più legato? Il miracolo del Chievo penso sia indistruttibile. Non nasceranno più situazioni del genere. Si parla di una squadra di un quartiere con duemila anime. Fare quello che abbiamo fatto noi è come fare terno al lotto. Dopo l'esonero di D'Anna si sono sentite alcune voci su di me ma il Chievo ha scelto Ventura ed la persona giusta in questo momento".

Vedendo questa classifica del Chievo cosa pensa?

"Il campionato quest'anno è molto complicato perché le neo promosse hanno squadre davvero molto interessanti. Il Chievo ha ancora la penalizzazione da smaltire ma penso che questa squadra ha margini per salvarsi. La salvezza dista otto punti, sono tanti, ma mi pare che nello spogliatoio stiano ritrovando la giusta motivazione per combattere fino alla fine".

Cassano adesso si è ritirato, lei a Genova ha visto le due facce del giocatore. Che giudizio dà della sua carriera?

"Ha già detto tutto lui. Quando l'ho incontrato aveva voglia di continuare ma questo periodo all'Entella gli ha fatto capire che non aveva più voglia. Cassano è un ragazzo con grandi qualità, ha ottenuto questa carriera proprio per il carattere che ha. E' una persona corretta e rispettosa e devo dire che ho sempre avuto un buono rapporto da lui e insieme abbiamo fatto cose importanti alla Sampdoria. Cassano in quanto a tecnica e qualità ha pochi rivali".

Ventura riparte proprio dal Chievo Verona dopo l'esperienza con la Nazionale. Giusto ripartire dal Chievo?

"Non era Ventura il male della Nazionale. Non possiamo dimenticarci 35 anni di carriera per due partite sbagliate. Ventura è un amico importante e l'ho sempre ritenuto un uomo da cui imparare. La sua voglia dimostra che il calcio non ha età, l'ho visto molto carico e sono convinto che farà bene al Chievo".

Lei sarebbe disposto a scendere di categoria per allenare?

"Nel calcio italiano mai dire mai. A me piace il calcio fatto con passione e ogni ambiente che ti dà disponibilità è da rispettare. Io cerco una panchina in Serie A ma non voglio chiudere porte né in Serie B né all'estero".

Molti dei suoi giocatori adesso stanno allenando e parlo di D'Anna, Corini, Longo, Simone Inzaghi. Chi di loro non si sarebbe aspettato come allenatore?

"La scuola per loro è stata buona. Questi forse erano destinati a diventare allenatori perché hanno sempre giocato con grande professionalità ed entusiasmo. Spero che tutti loro possano avere una carriera felice come ho avuto io".