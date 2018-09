RMC SPORT - Di Bari: "Sassuolo, De Zerbi ha tutto per fare bene"

Il Sassuolo di De Zerbi è la rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A. Sulle frequenze di RMC Sport Network ne ha parlato Giuseppe di Bari, ex ds del Foggia, che con De Zerbi ha lavorato proprio ai tempi comuni dei Satanelli: "Sono stato un pazzo scatenato a quei tempi a investire su un allenatore giovane, ma farà sicuramente tanta strada. Ha il giusto carattere, la giusta voglia e la giusta preparazione per fare bene. Deve crescere sotto altri punti di vista, ma è un allenatore propositivo e di prospettiva".

Quanto può crescere De Zerbi? Il Sassuolo sembra la ssocietà giusta.

"Quest'anno ci sono tutti i presupposti per poter far bene. Partendo dall'inizio con il suo staff e una squadra che ha potuto plasmare, in una società che gli mette tutto a disposizione, c'è tutto per fare bene. Le esperienze di Palermo e Benevento gli hanno permesso di vedere il calcio in modo diverso da come lo vedeva a Foggia, solo in una direzione. Non ho paura a dire che farà bene".

Alla ripresa il Sassuolo incontrerà la Juventus. Come arginerà CR7?

"Conoscendo Roberto, non dormirà la notte pur di trovare la giusta soluzione. Non rinuncerà al suo credo, quello di provare a fare gioco, ma farà anche di tutto per mettere in difficoltà la Juve e Cristiano Ronaldo".

Mancini ha lanciato il grido di allarme relativo ai giovani italiani. C'è poco coraggio tra i top club?

"Manca coraggio da parte delle società nell'investire sui giovani. È una problematica che ci portiamo dietro. Si punta sull'usato sicuro e sulla certezza. Il Sassuolo, per esempio, sta dimostrando qualcosa, da isola felice e con un allenatore che non ha paura di buttare dentro i giovani".

C'è una squadra anti-Juve? Totti dice di no e il Napoli ha perso malamente con la Sampdoria.

"Totti è stato realistico, ha detto le cose come stanno. La batosta subita dal Napoli me l'aspettavo, la Samp ha un allenatore bravo. Per quanto riguarda le avversarie della Juventus, sicuramente diranno la loro. I bianconeri sono una certezza, sono i numeri uno ma qualche difficoltà potranno averla".