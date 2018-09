RMC SPORT - Di Chiara: "Mancini e Ancelotti simili. Poca scelta per il ct"

© foto di Federico De Luca

"Di solito in Nazionale ci arrivavi quando eri un campione, adesso Coverciano è un posto in cui devi formarti e diventare campione. C'è una concezione diversa". Questo è il pensiero di Alberto Di Chiara, ex giocatore e opinionista di RMC Sport, espresso nel corso del 'Live Show': "Mancini è all'inizio, sta cercando di allestire una rosa all'altezza facendo di necessità virtù: ha un compito arduo e poca scelta, bisogna che gli italiani giochino di più in Serie A. Ci vorrà ancora un po' di tempo".

Il paragone con Ancelotti:

"Mancini è un uomo di calcio come Ancelotti e i due si trovano in una situazione simile e difficile. Sono due scommesse".

Cosa c'è di te in Biraghi?

"Il ruolo sicuramente, poi la maglia della Fiorentina. È migliorato moltissimo, ha reagito alle difficoltà. Ora è in Nazionale e ha sfruttato al meglio il deserto che c'è in questo momento".