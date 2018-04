RMC SPORT - Di Gennaro: "Bayern, errore clamoroso sul 2-1 del Real"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la rete del 2-1 del Real Madrid sul Bayern Monaco: "Le grandi squadre sono queste, anche quando ha pareggiato quel fenomeno di Marcelo con un gol incredibile. Il 2-1 poi fa parte di un errore clamoroso. Questa squadra punta sempre ogni anno alla Champions, una squadra che nonostante abbia giocatori importanti sa soffrire. Il calcio è questo, alle grandi squadre se dai una o due occasioni poi ti fanno del male. Il Real è abituato a queste competizioni ed ogni anno gioca per vincere la Champions".

Zidane è un allenatore di cui si parla sempre troppo poco?

"E' arrivato come quello che doveva finire la stagione e poi ha vinto tutto quello che poteva vincere. Non so come andrà il ritorno ma il Real può arrivare per la terza volta consecutiva in finale. Stasera pensavo potesse giocare Benzema, infatti vedevo Cristiano Ronaldo abbastanza solo nel primo tempo, però aveva impostato la partita così sul fatto che ci potessero essere ripartenze. Zidane essendo stato uno dei più forti giocatori al mondo sa gestire questi campioni e questa squadra. Secondo me merita tutte le attenzioni, anche se è vero che se ne parla poco. Certo è vero che dopo aver allenato il Real Madrid non so a cosa possa ambire, forse una nazionale".

Klopp è un allenatore da Juventus?

"L'Inter doveva prendere Klopp, con tutto il rispetto per Spalletti. Klopp era l'allenatore per i nerazzurri. E' un tecnico incredibile. Ricordiamoci come giocava il Borussia Dortmund. Anche la figura che è in panchina, veramente un allenatore di grandissimo livello".